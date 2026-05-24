Российская атака на Киев: попали в бизнес-центр, люди могут быть заблокированы в укрытии

В Шевченковском районе Киева во время массированной атаки РФ произошло попадание в бизнес-центр. По предварительным данным, в укрытии могут быть заблокированы люди.

Елена Кузьмич
Иллюстративное фото

© Getty Images

В Шевченковском районе Киева во время массированной российской атаки зафиксировали попадание в бизнес-центр. По предварительной информации, в укрытии могут находиться заблокированные люди.

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

"В Шевченковском районе зафиксировано попадание в бизнес-центр. Предварительно, в укрытии заблокированы люди", - отметил он.

На место уже направляются экстренные службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.

В столице продолжается воздушная тревога из-за массированной комбинированной атаки РФ с применением дронов и ракет.

Напомним, что ранее засыпало вход в укрытие: в Киеве после атаки РФ люди оказались заблокированными в школе

В Шевченковском районе Киева после российской атаки вход в укрытие одной из школ, где находились люди, предварительно засыпало обломками.

