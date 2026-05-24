Российская атака на Киев: попали в бизнес-центр, люди могут быть заблокированы в укрытии
В Шевченковском районе Киева во время массированной атаки РФ произошло попадание в бизнес-центр. По предварительным данным, в укрытии могут быть заблокированы люди.
Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.
Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.
"В Шевченковском районе зафиксировано попадание в бизнес-центр. Предварительно, в укрытии заблокированы люди", - отметил он.
На место уже направляются экстренные службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.
В столице продолжается воздушная тревога из-за массированной комбинированной атаки РФ с применением дронов и ракет.
