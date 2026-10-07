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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Российская атака на Киев: один человек погиб, есть пострадавшие (обновлено)

После российской атаки во дворе жилого дома на Оболони загорелся припаркованный автомобиль.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Пожар в Киеве после удара со стороны РФ

Пожар в Киеве после удара со стороны РФ

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В результате российского обстрела Киева в среду, 7 октября, в Оболонском районе погиб один человек, ещё четверо получили ранения.

Об этом сообщают Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и КГГА.

В результате нападения во дворе жилого дома на Оболони загорелся припаркованный автомобиль.

Спасатели оперативно потушили пожар.

В нескольких метрах от автомобиля сотрудники ГСЧС обнаружили тело погибшей женщины.

В КГГА сообщили о 13 пострадавших в Соломенском и Оболонском районах столицы.

«Медики госпитализировали шестерых раненых. Среди них — молодая женщина, которую обнаружили недалеко от горящего автомобиля на Оболони. Она находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что один мужчина погиб в Оболонском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 октября в Соломенском районе столицы из-за падения обломков в результате российской атаки возник пожар в пятиэтажном жилом доме. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших в результате российского удара.

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