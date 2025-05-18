Россияне всю ночь атаковали Киевщину: появились фото последствий

Последствия атаки

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Ночью, 18 мая, много взрывов прогремело в городе Васильков Киевской области: российская армия совершила массированную атаку несколькими волнами ударных БпЛА типа «Шахед», в результате чего в городе начались пожары.

О последствиях сообщили в ГСЧС.

«Спасатели Киевщины ликвидируют последствия пожаров, вызванные массированной вражеской атакой, к сожалению, есть жертвы враждебной агрессии», — говорится в сообщении.

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В результате атаки возникли разрушения и пожары в нескольких территориальных общинах Киевской области.

Обуховщина:

Произошло частичное разрушение жилого дома, в результате чего женщина 1997 г.р. погибла, еще трое — 1966 и 1964 годов рождения и ребенок 2019 г.р. — пострадали.

Из-за атаки погибла женщина

В многоэтажном жилом доме рядом повреждено остекление. Также возникло возгорание в гаражном кооперативе. Над ликвидацией возгорания двух гаражей работают пожарные.

Фастовщина:

В одном из населенных пунктов произошло разрушение складского здания на территории одного из предприятий площадью 500 кв.

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Кроме того, во время вражеской атаки возник пожар складского и административного зданий медицинского цента на площади 5000 кв. м.

Последствия атаки

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Киев. Обломки сбитого российского дрона упали в Голосеевском районе столицы.

По данным, Воздушных сил Украины, в ночь на 18 мая оккупанты били по Украине 273 ударными дронами типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов. В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донетчина.