Киев
727
1 мин

В Киеве во время обстрела враг попал в детский сад (фото)

Россияне в третий раз попали в детсад на левом берегу Киева.

Наталия Магдык
Попадание в садик на левом берегу

Попадание в садик на левом берегу

В Киеве в результате очередного обстрела со стороны России, на левом берегу столицы, в Дарницком районе, было попадание в детский сад.

Об этом сообщил председатель Дарницкой райгосадминистрации Александр Ковтунов в Facebook.

«Опять враг уничтожает дома наших граждан. В третий раз залетело в детский сад и повреждены рядом окна в жилых домах. Штаб помощи будет размещен по адресу Ялтинская 24/23», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что 28 сентября Россия атаковала Киев дронами и ракетами. Обломки повредили дома в нескольких районах столицы. В результате атаки погибли четыре человека, были ранены более 20 человек.

727
