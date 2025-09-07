ТСН в социальных сетях

Киев
1124
1 мин

Россияне устроили террор Киеву — фото последствий атаки

Комбинированный массированный удар дронами и ракетами по столице длился около 12 часов.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Возник пожар после атаки дронов

Возник пожар после атаки дронов / © Associated Press

В Киеве в результате очередной атаки России произошло возгорание в правительственном здании. Пожар возник в здании Кабинета министров. На месте работают спасатели.

По предварительной информации, двое погибших — молодая женщина и ребенок до 1 года.

Воздушная тревога звучала в Киеве с вечера субботы с небольшими перерывами всю ночь. Сначала россияне атаковали украинскую столицу дронами по нескольким направлениям, а к утру тревога была возобновлена из-за применения ракет.

Спасатели на месте пожара / © Associated Press

Спасатели на месте пожара / © Associated Press

Последствия атаки / © Associated Press

Последствия атаки / © Associated Press

Какая ситуация в районах 7 сентября

В Святошинском районе повреждены несколько многоэтажек. В девятиэтажном доме произошел пожар с шестого по девятый этажи и частичное разрушение перекрытий, в другом — возгорание на верхних этажах, еще в одном пожар на третьем этаже. Также уничтожены ангар и автомобили, сообщили спасатели.

После удара поднялся дым / © Associated Press

После удара поднялся дым / © Associated Press

Пострадал дом

Пострадал дом

В Дарницком районе зафиксировали попадание в четырехэтажный жилой дом — там возник пожар на двух этажах и частичное разрушение.

Люди прятались в метро / © Getty Images

Люди прятались в метро / © Getty Images

Спасатели выводили людей из домов

Спасатели выводили людей из домов

По данным Воздушных сил Украины, российские войска атаковали Украину более 800 дронами и 13 ракетами — есть попадание на 37 локациях.

1124
