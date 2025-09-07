- Дата публикации
Киев
Россияне устроили террор Киеву — фото последствий атаки
Комбинированный массированный удар дронами и ракетами по столице длился около 12 часов.
В Киеве в результате очередной атаки России произошло возгорание в правительственном здании. Пожар возник в здании Кабинета министров. На месте работают спасатели.
По предварительной информации, двое погибших — молодая женщина и ребенок до 1 года.
Воздушная тревога звучала в Киеве с вечера субботы с небольшими перерывами всю ночь. Сначала россияне атаковали украинскую столицу дронами по нескольким направлениям, а к утру тревога была возобновлена из-за применения ракет.
Какая ситуация в районах 7 сентября
В Святошинском районе повреждены несколько многоэтажек. В девятиэтажном доме произошел пожар с шестого по девятый этажи и частичное разрушение перекрытий, в другом — возгорание на верхних этажах, еще в одном пожар на третьем этаже. Также уничтожены ангар и автомобили, сообщили спасатели.
В Дарницком районе зафиксировали попадание в четырехэтажный жилой дом — там возник пожар на двух этажах и частичное разрушение.
По данным Воздушных сил Украины, российские войска атаковали Украину более 800 дронами и 13 ракетами — есть попадание на 37 локациях.