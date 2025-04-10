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Россияне ударили "Шахедами" по Киеву: какие последствия (фото)
По меньшей мере, два человека получили травмы.
Ночью против 10 апреля российские войска атаковали ударными беспилотниками Киев. Последствия фиксируют в Дарницком и Голосеевском районах столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В Дарницком районе были повреждены частные дома и автомобили, а также полностью уничтожено одно из хозяйственных построек. В Голосеевском районе Киева в результате вражеской атаки произошло возгорание складского помещения.
Отмечается, что две женщины обратились за медицинской помощью. Одна из них имела острую реакцию на стресс, другая – множественные мелкие ранения правого предплечья. Пострадавших не госпитализировали.
По информации спасателей, все пожары, вызванные атакой, ликвидированы.
Фото
Как сообщалось, ночью российская армия атаковала Николаев дронами. Из-за удара БпЛА ранения получили десять человек.