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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Россияне ударили "Шахедами" по Киеву: какие последствия (фото)

По меньшей мере, два человека получили травмы.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Последствия атаки в Киев 10 апреля.

Последствия атаки в Киев 10 апреля. / © Управление ГСЧС Киева

Ночью против 10 апреля российские войска атаковали ударными беспилотниками Киев. Последствия фиксируют в Дарницком и Голосеевском районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В Дарницком районе были повреждены частные дома и автомобили, а также полностью уничтожено одно из хозяйственных построек. В Голосеевском районе Киева в результате вражеской атаки произошло возгорание складского помещения.

Отмечается, что две женщины обратились за медицинской помощью. Одна из них имела острую реакцию на стресс, другая – множественные мелкие ранения правого предплечья. Пострадавших не госпитализировали.

По информации спасателей, все пожары, вызванные атакой, ликвидированы.

Фото

Ночью 10 апреля российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по столице. / © Управление ГСЧС Киева

Ночью 10 апреля российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по столице. / © Управление ГСЧС Киева

Спасатели были привлечены в Дарницком и Голосеевском районах города. / © Управление ГСЧС Киева

Спасатели были привлечены в Дарницком и Голосеевском районах города. / © Управление ГСЧС Киева

Ночью 10 апреля российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по столице. / © Управление ГСЧС Киева

Ночью 10 апреля российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по столице. / © Управление ГСЧС Киева

Как сообщалось, ночью российская армия атаковала Николаев дронами. Из-за удара БпЛА ранения получили десять человек.

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