Россияне ударили "Шахедами" по Киеву: какие последствия (фото)

Последствия атаки в Киев 10 апреля. / © Управление ГСЧС Киева

Реклама

Ночью против 10 апреля российские войска атаковали ударными беспилотниками Киев. Последствия фиксируют в Дарницком и Голосеевском районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В Дарницком районе были повреждены частные дома и автомобили, а также полностью уничтожено одно из хозяйственных построек. В Голосеевском районе Киева в результате вражеской атаки произошло возгорание складского помещения.

Реклама

Отмечается, что две женщины обратились за медицинской помощью. Одна из них имела острую реакцию на стресс, другая – множественные мелкие ранения правого предплечья. Пострадавших не госпитализировали.

По информации спасателей, все пожары, вызванные атакой, ликвидированы.

Фото

Ночью 10 апреля российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по столице. / © Управление ГСЧС Киева

Спасатели были привлечены в Дарницком и Голосеевском районах города. / © Управление ГСЧС Киева

Ночью 10 апреля российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по столице. / © Управление ГСЧС Киева

Как сообщалось, ночью российская армия атаковала Николаев дронами. Из-за удара БпЛА ранения получили десять человек.

Дата публикации 09:58, 09.04.25 Количество просмотров 9 Раненые люди, изуродованные дома, уничтоженные авто! Вживую из эпицентров ударов Днепра и Харькова