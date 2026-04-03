Россияне ударили по военному кладбищу на Киевщине — что известно (фото)
В Киевской области российский дрон повредил объекты Национального военного мемориального кладбища.
В ходе массированной комбинированной атаки 3 апреля российский беспилотник упал на территории Национального военного мемориального кладбища (НВМК) в поселке Гатное. В результате инцидента зафиксировано разрушение инфраструктуры. К счастью, места захоронений украинских воинов не пострадали.
Об этом сообщила пресс-служба Национального военного мемориального кладбища.
Последствия атаки и повреждения
Как отметили в пресс-службе, удар пришелся на территорию, где продолжается строительство мемориала. Из-за падения БпЛА частично повреждены административное здание, ограждение, технические емкости с водой и другие элементы инфраструктуры. Это произошло в промежутке между церемониями захоронения. По официальным данным, погибших или травмированных нет.
«Сегодня, после церемоний захоронения неизвестных Защитников Украины на территории Национального военного мемориального кладбища, российские войска в очередной раз совершили циничный акт терроризма. Перед началом следующей церемонии — погребение урны с прахом украинского Героя — зафиксировано падение вражеского БпЛА на территории, где ведется строительство Национального Мемориала», — говорится в заявлении НВМК.
Руководство мемориального комплекса назвало действия РФ попыткой бить по местам памяти и чествования. В учреждении подчеркнули, что все места повреждений будут оперативно восстановлены, а процесс захоронений и чествования украинских воинов будет продолжаться согласно графику.
Атака РФ на Киевщину — что известно
Напомним, 3 апреля Киевщина снова оказалась под массированной ракетной и дроновой атакой врага. В результате ударов, к сожалению, есть погибший и пострадавшая из-за российских ударов.
Кроме этого, в поселке Чабаны Фастовского района Киевской области российский дрон попал в ветеринарную клинику. Ни одно животное не выжило после прилета.
Также вражеский «Шахед» ударил между детсадом и школой в Вишневом под Киевом.