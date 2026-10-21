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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россияне ударили по транспортной инфраструктуре Киева: в Соломенском районе пожар

В Соломенском районе Киева российский беспилотник попал в объект транспортной инфраструктуры, после чего вспыхнул пожар.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В Киеве в ночь на 21 октября зафиксировали попадание российского беспилотника в объект транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

По его словам, попадание произошло в Соломенском районе.

На месте возник пожар. Экстренные службы уже работают над ликвидацией последствий атаки.

Информации о возможных пострадавших пока нет.

Напомним, что ранее городской голова написал, что из-за вражеской атаки погиб человек, еще шесть человек пострадали. Пятерых из них медики госпитализировали.

Напомним, в ночь на 20 октября российские войска нанесли удар по Обуховскому району Киевской области, в результате чего было поражено производственно-складское здание . Погибли три человека, еще шестеро получили ранения. На месте попадания вспыхнул пожар. Работы по разборке завалов и поиску людей продолжаются.

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