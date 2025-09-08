ТСН в социальных сетях

Киев
1337
1 мин

Россияне ударили по предприятию на Киевщине: какие последствия (фото)

Попадание в промышленный объект в Киевской области вызвало пожар, а взрывная волна повредила торговый центр.

Ирина Лабьяк
Пожар на промышленном предприятии в Киевской области из-за российской атаки

Дополнено новыми материалами

Российские войска в ночь на 8 сентября атаковали дронами промышленное предприятие в Киевской области. Там возник пожар.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Ночью из-за атаки вражескими беспилотниками по Киевской области произошло возгорание на промышленном предприятии.

Чрезвычайники уже потушили пожар. На месте работали 29 спасателей и пять единиц техники.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, взрывная волна повредила здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе.

Пожар на промышленном предприятии в Киевской области из-за российской атаки

Напомним, во время ночной атаки на Киевскую область российские захватчики нанесли удар по объекту тепловой генерации. Спасатели и энергетики сейчас ликвидируют последствия вражеской атаки.

