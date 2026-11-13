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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россияне ударили по одному из институтов в Киеве: есть пострадавшие, здание все в обломках (фото, видео)

В результате ночной российской атаки по Национальному институту травматологии и ортопедии в Киеве вспыхнул пожар, выбито более сотни окон, а трое пациентов получили ранения.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Палата Института траматологии, усыпанная обломками стекла

Палата Института траматологии, усыпанная обломками стекла / © РБК-Україна

В Киеве в результате ночных российских обстрелов потерпел значительные разрушения Национальный институт травматологии и ортопедии. Взрывная волна разбили фасад, внутри вспыхнул пожар, а трое пациентов получили ранения.

О последствиях атаки в комментарии Новости.LIVE сообщил медицинский директор заведения Роман Деркач.

«Около трех ночи после атаки в здании Национального института травматологии и ортопедии вспыхнул пожар. Взрывная волна повредила фасад и выбила более 100 окон в более чем 6 отделениях», — рассказал он.

По словам Деркача, трое пациентов, не успевших спуститься к укрытию, получили порезы от обломков стекла — медицинскую помощь им предоставили на месте. В Министерстве здравоохранения добавили, что среди медперсонала пострадавших нет. Пациентов из поврежденных помещений уже перевели в другие отделения института, еще 30 человек выписались домой.

Второй этаж здания частично разрушен: там размещались кабинет медицинского директора, кабинеты его заместителей, бухгалтерия и аптека. Из-за перебоев с электроснабжением плановые операции утром пришлось отложить — специалисты проверяют, уцелело ли оборудование в операционных.

Палаты Института траматологии, усыпанные обломками стекла / © РБК-Украина

Палаты Института траматологии, усыпанные обломками стекла / © РБК-Украина

На снимках с места попадания, которые опубликовала РБК-Украина, виден масштаб повреждений: помещения засеяны обломками стекла, окна выбиты, а стены обуглены после пожара.

Кабинет в Институте траматологии, усыпанный обломками стекла / © РБК-Украина

Кабинет в Институте траматологии, усыпанный обломками стекла / © РБК-Украина

Ранее мы писали о том, что в ночь на пятницу, 13 ноября, российские войска атаковали Киев. В результате удара вспыхнул пожар в медицинском учреждении.

«В Шевченковском районе в результате падения обломков БпЛА возникло возгорание здания медицинского учреждения», — сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

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