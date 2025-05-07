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- Киев
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Из-за удара РФ по Киеву пострадали дети: что известно об их состоянии
Враг атаковал Киев — есть жертвы и пострадавшие дети.
В среду, 7 мая, россияне снова совершили массированную атаку на Киев. В результате массированной атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения, среди них — четверо детей.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры и ГСЧС.
Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления.
Последствия атаки
Шевченковский район: Пожар в пятиэтажном доме унес жизни двух человек.
Святошинский район: Огонь охватил квартиры на верхних этажах девятиэтажки. Трое детей (8, 13 и 16 лет) с ожогами госпитализированы, еще один подросток переживает острый стресс.
Днепровский район: Поврежденные этажи высотки и торговый центр.
Соломенский район: Травмированный мужчина.
«Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Правоохранители документируют очередное военное преступление страны-агрессора», — говорится в сообщении.
Напомним, школьник рассказал, как спасся при обстреле Киева.