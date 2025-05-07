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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Из-за удара РФ по Киеву пострадали дети: что известно об их состоянии

Враг атаковал Киев — есть жертвы и пострадавшие дети.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Атака на Киев

Последствия обстрела 7 мая / © Киевская городская прокуратура

В среду, 7 мая, россияне снова совершили массированную атаку на Киев. В результате массированной атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения, среди них — четверо детей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры и ГСЧС.

Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления.

Последствия атаки

  • Шевченковский район: Пожар в пятиэтажном доме унес жизни двух человек.

  • Святошинский район: Огонь охватил квартиры на верхних этажах девятиэтажки. Трое детей (8, 13 и 16 лет) с ожогами госпитализированы, еще один подросток переживает острый стресс.

  • Днепровский район: Поврежденные этажи высотки и торговый центр.

  • Соломенский район: Травмированный мужчина.

«Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Правоохранители документируют очередное военное преступление страны-агрессора», — говорится в сообщении.

Последствия обстрела 7 мая / © Киевская городская прокуратура

Последствия обстрела 7 мая / © Киевская городская прокуратура

Последствия обстрела 7 мая / © Киевская городская прокуратура

Последствия обстрела 7 мая / © Киевская городская прокуратура

Последствия обстрела 7 мая / © Киевская городская прокуратура

Последствия обстрела 7 мая / © Киевская городская прокуратура

Последствия обстрела 7 мая / © Киевская городская прокуратура

Последствия обстрела 7 мая / © Киевская городская прокуратура

Последствия обстрела 7 мая / © Киевская городская прокуратура

Последствия обстрела 7 мая / © Киевская городская прокуратура

Последствия обстрела 7 мая / © Киевская городская прокуратура

Последствия обстрела 7 мая / © Киевская городская прокуратура

Напомним, школьник рассказал, как спасся при обстреле Киева.

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