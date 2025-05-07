Россияне ударили по Киеву утром: что происходит на месте атаки

Последствия атаки

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Утром, 7 мая, РФ атаковала Киев беспилотниками. В результате удара погибли два человека, еще восемь пострадали, среди них — четверо детей.

ТСН.ua сообщает, что происходит на месте удара.

В Святошинском районе уже потушили пожар, также завершили спасательные работы. Пострадали не менее четырех этажей обычной девятиэтажки.

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Сейчас для местных жителей движение здесь ограничено, перекрыто по улице, ни трамвай, ни автомобильный транспорт здесь не ходят.

В Шевченковском районе города два человека, к сожалению, погибли из-за ночной атаки россиян. Там пожар также потушен, завершают спасательные работы.

Пообщались мы с одной из местных жительниц, которой удалось спастись ей и ее семье.

«Услышали только то, что был взрыв, подскочили от взрыва, потом слышим летит. И понимаем, что это где-то очень близко и начали убегать в коридор. Услышали взрыв, услышали, что окна полетели», — сказала Светлана.

В Днепровском районе, по данным спасателей, беспилотник упал на многоэтажный жилой дом, в результате чего произошло частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах.

Напомним, 7 мая россияне ударили по Киеву. Спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. По последним данным, двое погибших и восемь пострадавших.