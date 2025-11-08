- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2061
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по Киеву беспилотниками: фото последствий
Последствия ночных обстрелов фиксируют в Печерском районе столицы.
Утром в субботу, 8 ноября, российская армия снова атаковала Киев беспилотниками. Последствия фиксируют на Печерске. Информации о потерпевших нет.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Сегодня утром Россия снова атаковала Киев дронами. В Печерском районе спасатели выезжали на два вызова", - подчеркнули в сообщении.
На одной локации горели четыре малотоннажных грузовика, повреждены два здания и авто рядом. По другому адресу горение обломков БПЛА ликвидировано до прибытия подразделения. Пожар ликвидирован, отметили в ГСЧС.
ФОТО
Как сообщалось, ночью Киев атаковали дроны . С вечера трижды объявляли тревогу. Последняя продолжалась с 03:50 до 06:59. В столице работали силы ПВО.