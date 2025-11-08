Россияне ударили по Киеву беспилотниками: фото последствий

Атака на Киев 8 ноября.

Утром в субботу, 8 ноября, российская армия снова атаковала Киев беспилотниками. Последствия фиксируют на Печерске. Информации о потерпевших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Сегодня утром Россия снова атаковала Киев дронами. В Печерском районе спасатели выезжали на два вызова", - подчеркнули в сообщении.

На одной локации горели четыре малотоннажных грузовика, повреждены два здания и авто рядом. По другому адресу горение обломков БПЛА ликвидировано до прибытия подразделения. Пожар ликвидирован, отметили в ГСЧС.

Последствия атаки в Киев 8 ноября.

Как сообщалось, ночью Киев атаковали дроны . С вечера трижды объявляли тревогу. Последняя продолжалась с 03:50 до 06:59. В столице работали силы ПВО.