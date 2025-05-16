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Россияне ударили по Киевской области 16 мая — какие последствия
Россияне атаковали Киевскую область 16 мая. Два района попали под удар.
В Киевской области ночью работали силы ПВО во время объявленной воздушной тревоги из-за угрозы ударных бузпилотников.
О последствиях сообщили в КОВА.
«В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено», — говорится в сообщении.
Однако в Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых целей повреждены административное здание, магазин, недействующие здание культуры и образовательное учреждение. Также в Бучанском районе повреждено остекление частного дома.
Напомним, ночью Киев находился под вражеской атакой. В столице работала ПВО. В нежилой зоне Святошинского района Киева зафиксировано возгорание, над территорией поднимается густой дым.