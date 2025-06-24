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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
708
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Россияне специально целят по "панелькам": эксперт о коварной тактике РФ

Из-за особенностей конструкции панельный дом фактически "складывается".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Удар по дому в Киеве 23 июня.

Удар по дому в Киеве 23 июня. / © Associated Press

Ракета специально попала в жилой дом в Шевченковском районе Киева 23 июня. Российские военные целят по панельным домам.

Об этом заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан в эфире «КИЇВ24».

«Ракета не просто промахнулась и попала в жилой дом, а ракета специально попала в жилой дом. Чтобы уничтожить жилье и нанести как можно больше вреда. Может кого-то из нас, украинцев, убить. Это стандартная практика любого государства, которое занимается терроризмом», — подчеркнул эксперт.

По словам Хазана, россияне сейчас целят по панельным домам. Ведь благодаря особенности конструкции он фактически складывается.

«Люди должны быть в местах специально определенных, а это значит, они усилены, и теоретически или практически только места, которые выдержат разрушение здания», — добавил эксперт.

Напомним, ночью на 17 июня РФ совершила один из самых массированных обстрелов Киева за три года. Россияне атаковали столицу беспилотниками и ракетами, в частности «Кинжалами».

Российская баллистическая ракета влетела в многоэтажку на Соломенке. Подъезд был полностью разрушен. В разрушенном доме под завалами погибли 23 человека.

Кроме того, в ту ночь на Позняках беспилотник влетел в многоэтажку.

Дата публикации
Количество просмотров
708
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