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- Киев
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Россияне специально целят по "панелькам": эксперт о коварной тактике РФ
Из-за особенностей конструкции панельный дом фактически "складывается".
Ракета специально попала в жилой дом в Шевченковском районе Киева 23 июня. Российские военные целят по панельным домам.
Об этом заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан в эфире «КИЇВ24».
«Ракета не просто промахнулась и попала в жилой дом, а ракета специально попала в жилой дом. Чтобы уничтожить жилье и нанести как можно больше вреда. Может кого-то из нас, украинцев, убить. Это стандартная практика любого государства, которое занимается терроризмом», — подчеркнул эксперт.
По словам Хазана, россияне сейчас целят по панельным домам. Ведь благодаря особенности конструкции он фактически складывается.
«Люди должны быть в местах специально определенных, а это значит, они усилены, и теоретически или практически только места, которые выдержат разрушение здания», — добавил эксперт.
Напомним, ночью на 17 июня РФ совершила один из самых массированных обстрелов Киева за три года. Россияне атаковали столицу беспилотниками и ракетами, в частности «Кинжалами».
Российская баллистическая ракета влетела в многоэтажку на Соломенке. Подъезд был полностью разрушен. В разрушенном доме под завалами погибли 23 человека.
Кроме того, в ту ночь на Позняках беспилотник влетел в многоэтажку.