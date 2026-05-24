Россияне разрушили музей "Чернобыль": утрачены экспонаты — фото, видео

Россияне разрушили музей «Чернобыль» / © МВС

Сегодня российские оккупанты во время атаки на Киев уничтожили Национальный музей «Чернобыль».

Директор музея Виталина Мартыновская рассказала для Радио Свобода о последствиях вражеской атаки.

Директор музея сообщила, что в результате российского удара в музее пострадало каждое помещение.

Есть утраченные экспонаты. Теперь из музея вывозят все то, что можно спасти.

Масштабы ущерба будут подсчитываться позже.

Только недавно в музее «Чернобыль» открылась обновленная выставка к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Весь пол музея в воде, поскольку спасатели тушили пожар. В музее начали обрушиваться потолок и внешние фасады.

Снаружи Национальный музей «Чернобыль» также испытал критические разрушения. На место атаки приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Он осмотрел последствия.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко назвал российскую атаку на музей Чернобыля сознательной атакой на историю и правду.

«Когда-то Россия скрывала правду о Чернобыле, а сегодня — бьет по местам, которые ее хранят. Ночью 24 мая в результате российских обстрелов Киева повреждения получил Национальный музей „Чернобыль“, который недавно открыли после восстановления, — пишут в МВД.

Другие повреждения в Киеве 24 мая

В результате ночной воздушной атаки РФ 24 мая на Киев получили повреждения здание Национального художественного музея Украины, которое является памятником архитектуры национального значения. Профильные службы вместе с работниками музея осматривают помещение, документируют разрушения и устанавливают масштабы убытков.

Министерство культуры Украины и руководство учреждения уже разрабатывают план ликвидации последствий. Национальный художественный музей Украины является одним из старейших и важнейших культурных центров страны.

Его уникальные фонды насчитывают десятки тысяч произведений, представляющих развитие украинского искусства от княжеской эпохи и давней иконописи до классической живописи и современных арт-проектов.

Незначительные повреждения получило также здание Министерства иностранных дел Украины в центре Киева, где выбило окна. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, отметив, что этот уникальный архитектурный памятник, построенный Иосифом Лангбардом в 1939 году, пострадал впервые со времен Второй мировой войны.

Министр подчеркнул, что российские удары были направлены на историческую территорию и фактический центр Киевской Руси, что является очередным доказательством варварства агрессора.

