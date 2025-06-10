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Россияне повредили инфраструктурный объект на Киевщине: что известно
В результате атаки РФ в ночь на 10 июня повреждения зафиксировали в четырех районах Киевской области, больше всего пострадала Бориспольская громада.
Россияне повредили инфраструктурный объект на Киевщине.
Об этом рассказала спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан в эфире «КИЕВ24».
Пожар там уже ликвидирован.
«В результате атаки РФ в ночь на 10 июня повреждения зафиксировали в четырех районах Киевской области», — отметила Рубан.
Пресс-секретарь ГСЧС Киевской области уточнила, что больше всего пострадала Бориспольскаягромада. Впрочем, последствия атаки еще не устанавливаются.
Напомним, в Киеве в результате массированной вражеской атаки в ночь на 10 июня четыре человека получили ранения.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами.