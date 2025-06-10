ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
573
Время на прочтение
1 мин

Россияне повредили инфраструктурный объект на Киевщине: что известно

В результате атаки РФ в ночь на 10 июня повреждения зафиксировали в четырех районах Киевской области, больше всего пострадала Бориспольская громада.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Атака на Киевщину

Атака на Киевщину / © t.me/Mykola_Kalashnyk

Россияне повредили инфраструктурный объект на Киевщине.

Об этом рассказала спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан в эфире «КИЕВ24».

Пожар там уже ликвидирован.

«В результате атаки РФ в ночь на 10 июня повреждения зафиксировали в четырех районах Киевской области», — отметила Рубан.

Пресс-секретарь ГСЧС Киевской области уточнила, что больше всего пострадала Бориспольскаягромада. Впрочем, последствия атаки еще не устанавливаются.

Напомним, в Киеве в результате массированной вражеской атаки в ночь на 10 июня четыре человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie