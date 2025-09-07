ТСН в социальных сетях

Россияне попали в здание Кабмина: Свириденко показала фото

Во время ночной атаки на Печерске пострадало здание Кабмина.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дополнено новыми материалами

В Киеве из-за вражеской атаки повреждено здание Кабмина, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

«Здания возобновим. Но потерянные жизнь не вернуть. Враг каждый день терроризирует и убивает наших людей по всей стране. Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, но и действиями. Нужно ужесточение санкционного давления — прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля. А главное, Украине нужно оружие. То, что остановит террор и не позволит России каждый день пытаться убивать украинцев», — написала она.

Ночью, 7 сентября, Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак на территорию Украины с начала полномасштабной войны. По данным мониторинговых ресурсов, враг применил сотни дронов и десятки ракет, нанеся удары по 20 городам страны. Больше всего пострадали Киев, Кривой Рог, Одесса и Сумщина. В Святошинском районе Киева в результате погибли два человека.

В Киевской области ранения получила 18-летняя девушка.

