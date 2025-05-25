Россияне обстреляли Киев 25 мая — эксклюзивные видео и фото

Коммунальщики ликвидируют последствия

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Вторую ночь подряд россияне атаковали Киев — пострадали 11 человек, трое госпитализированы. В результате атаки БПЛА повреждения зафиксированы в трех районах столицы.

Корреспондентка ТСН.ua Наталья Нагорная находилась на Лукьяновке, где ликвидируют последствия атаки.

По последним данным, всего от атаки пострадали 11 жителей Киева, троих госпитализировали.

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Последствия атаки

Последствия удара

Последствия вражеского удара

В ночь на 25 мая российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку по территории Украины. Армия РФ применила ракеты разных типов и дроны-камикадзе. Это уже второй масштабный обстрел после предварительного удара 24 мая.

Во время ночной атаки взрывы раздавались в нескольких областях Украины — в частности, в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области. В Житомирской области — трое погибших детей.

В ночь на 25 мая российские войска запустили по Украине 367 средств воздушного нападения. Это ракеты разных типов и беспилотники. Как отработала ПВО — читайте в новости.