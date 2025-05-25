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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
926
Время на прочтение
1 мин

Россияне обстреляли Киев 25 мая — эксклюзивные видео и фото

Ночью, 25 мая, Киев снова пережил атаку — раздавались взрывы. Сейчас столица приходит в себя от ударов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Коммунальщики ликвидируют последствия

Коммунальщики ликвидируют последствия

Вторую ночь подряд россияне атаковали Киев — пострадали 11 человек, трое госпитализированы. В результате атаки БПЛА повреждения зафиксированы в трех районах столицы.

Корреспондентка ТСН.ua Наталья Нагорная находилась на Лукьяновке, где ликвидируют последствия атаки.

По последним данным, всего от атаки пострадали 11 жителей Киева, троих госпитализировали.

Последствия атаки

Последствия атаки

Последствия удара

Последствия удара

Последствия вражеского удара

Последствия вражеского удара

В ночь на 25 мая российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку по территории Украины. Армия РФ применила ракеты разных типов и дроны-камикадзе. Это уже второй масштабный обстрел после предварительного удара 24 мая.

Во время ночной атаки взрывы раздавались в нескольких областях Украины — в частности, в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области. В Житомирской области — трое погибших детей.

В ночь на 25 мая российские войска запустили по Украине 367 средств воздушного нападения. Это ракеты разных типов и беспилотники. Как отработала ПВО — читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
926
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