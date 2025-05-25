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Россияне обстреляли Киев 25 мая — эксклюзивные видео и фото
Ночью, 25 мая, Киев снова пережил атаку — раздавались взрывы. Сейчас столица приходит в себя от ударов.
Вторую ночь подряд россияне атаковали Киев — пострадали 11 человек, трое госпитализированы. В результате атаки БПЛА повреждения зафиксированы в трех районах столицы.
Корреспондентка ТСН.ua Наталья Нагорная находилась на Лукьяновке, где ликвидируют последствия атаки.
По последним данным, всего от атаки пострадали 11 жителей Киева, троих госпитализировали.
В ночь на 25 мая российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку по территории Украины. Армия РФ применила ракеты разных типов и дроны-камикадзе. Это уже второй масштабный обстрел после предварительного удара 24 мая.
Во время ночной атаки взрывы раздавались в нескольких областях Украины — в частности, в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области. В Житомирской области — трое погибших детей.
В ночь на 25 мая российские войска запустили по Украине 367 средств воздушного нападения. Это ракеты разных типов и беспилотники. Как отработала ПВО — читайте в новости.