Россияне обстреляли баллистикой Киевщину

РФ обстреляла Киевщину / © Associated Press

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Российские захватчики в ночь на 23 июня обстреляли Киев и область баллистическим вооружением.

Корреспонденты ТСН сообщают о серии мощных взрывов в столице.

В Воздушных силах сообщали о скоростной цели на Белую Церковь.

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В свою очередь, мониторинговые каналы сообщили о ракетах «Искандер» на Киев и Белую Церковь.

Кроме того, сообщается, что идет массированная атака вражеских ударных БПЛА на Киев и область.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 23 июня совершают массированную атаку ударными беспилотниками на Киев.

Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 23 июня прогремели взрывы.

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