- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1642
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне обстреляли баллистикой Киевщину
Под атакой Киев и Белая Церковь.
Российские захватчики в ночь на 23 июня обстреляли Киев и область баллистическим вооружением.
Корреспонденты ТСН сообщают о серии мощных взрывов в столице.
В Воздушных силах сообщали о скоростной цели на Белую Церковь.
В свою очередь, мониторинговые каналы сообщили о ракетах «Искандер» на Киев и Белую Церковь.
Кроме того, сообщается, что идет массированная атака вражеских ударных БПЛА на Киев и область.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 23 июня совершают массированную атаку ударными беспилотниками на Киев.
Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 23 июня прогремели взрывы.