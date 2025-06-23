Последствия атаки / © Associated Press

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В ночь на понедельник, 23 июня, в Киевской области в результате российской атаки погиб человек. Разрушения зафиксированы в трех районах: Белоцерковском, Бориспольском и Бучанском.

Об этом сообщили в МВД.

«Пострадала жилищная и медицинская инфраструктура. 1 человек погиб, 8 ранены. В ходе ликвидации последствий обстрелов двое спасателей получили травмы», — говорится в сообщении.

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На местах вражеских ударов задействована необходимая инженерная техника. Работают верхолазы.

Напомним, Киев в очередной раз оказался под очередным обстрелом БПЛА и баллистики. Спасатели ликвидируют последствия сразу на нескольких локациях города, в частности, в Соломенском и Шевченковском районе. По последним данным, четверо погибших.