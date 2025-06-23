ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1355
Время на прочтение
1 мин

Россияне мощно обстреляли Киевщину — что известно 23 июня

Киевская область ночью пережила атаку. По последним данным, есть жертвы. Также пострадали спасатели.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

В ночь на понедельник, 23 июня, в Киевской области в результате российской атаки погиб человек. Разрушения зафиксированы в трех районах: Белоцерковском, Бориспольском и Бучанском.

Об этом сообщили в МВД.

«Пострадала жилищная и медицинская инфраструктура. 1 человек погиб, 8 ранены. В ходе ликвидации последствий обстрелов двое спасателей получили травмы», — говорится в сообщении.

На местах вражеских ударов задействована необходимая инженерная техника. Работают верхолазы.

Напомним, Киев в очередной раз оказался под очередным обстрелом БПЛА и баллистики. Спасатели ликвидируют последствия сразу на нескольких локациях города, в частности, в Соломенском и Шевченковском районе. По последним данным, четверо погибших.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie