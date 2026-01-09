- Дата публикации
Россияне бьют по высоткам: в Киеве БпЛА попали в 12- и 24-этажные здания
В Днепровском и Печерском районах Киева в результате попаданий вражеских БпЛА в многоэтажные дома произошли пожары и разрушения, что в очередной раз свидетельствует о прицельных ударах РФ по высотной застройке.
В Днепровском районе столицы вражеский беспилотник попал в 12-этажный жилой дом, в результате чего возник пожар и зафиксированы частичные разрушения конструкций.
Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, все экстренные службы работают на месте происшествия.
В Печерском районе БпЛА попал в 24-этажное нежилое здание - разрушения произошли на уровне 23-24 этажей, также вспыхнул пожар.
В Шевченковском районе возник пожар в результате попадания БпЛА в нежилое здание.
Информация о пострадавших уточняется.
Также в Шевченковском районе россияне атаковали гражданский объект. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .
Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.
Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.