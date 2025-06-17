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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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830
Время на прочтение
1 мин

Россияне атакуют Киев: поврежден детский сад

Киев очутился под масштабной атакой РФ.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

Россия продолжает атаковать столицу 17 июня 2025 года .

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

  • Стало известно о повреждении детского сада в Дарницком районе и в промышленной территории в Днепровском районе. Предварительно, без пострадавших.

  • В Подольском районе в двух локациях - падение обломков на открытой местности. Без пострадавших.

  • Медики докладывают о 15 пострадавших и одном погибшем - гражданине США.

  • В Святошинском районе последняя атака повредила жилой дом. Жилой дом и учебное заведение пострадали от атаки в Соломенском районе. На места происшествия уже отправились экстренные службы. Зафиксированы повреждения нежилых построек в Дарницком районе. Устанавливаем все подробности.

  • Не покидайте укрытий до отбоя! Угроза продолжается.

Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО.

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