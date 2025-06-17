- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 830
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атакуют Киев: поврежден детский сад
Киев очутился под масштабной атакой РФ.
Россия продолжает атаковать столицу 17 июня 2025 года .
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Стало известно о повреждении детского сада в Дарницком районе и в промышленной территории в Днепровском районе. Предварительно, без пострадавших.
В Подольском районе в двух локациях - падение обломков на открытой местности. Без пострадавших.
Медики докладывают о 15 пострадавших и одном погибшем - гражданине США.
В Святошинском районе последняя атака повредила жилой дом. Жилой дом и учебное заведение пострадали от атаки в Соломенском районе. На места происшествия уже отправились экстренные службы. Зафиксированы повреждения нежилых построек в Дарницком районе. Устанавливаем все подробности.
Не покидайте укрытий до отбоя! Угроза продолжается.
Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО.