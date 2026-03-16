Россияне атакуют Киев дронами и ракетами — что известно о последствиях

Обломки рухнули в самом центре столицы.

Анастасия Павленко
Россияне обстреливают Киев / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Российские ударные и ракеты с самого утра атакуют Киев. Взрывы раздались в ряде районов города.

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

«Фиксуем последствия атаки в Шевченковском районе столицы. По предварительной информации, без пострадавших», — отметил он.

Ситуация в районах:

  • В Соломенском районе части вражеского БПЛА упали на открытой местности

  • В Святошинском районе обломки упали на нежилой территории, горит трава

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что обломки сбитого БпЛА рухнули в центре Киева.

«В самом центре столицы рухнули обломки. Пожаров и пострадавших нет. Вражеская атака на Киев продолжается», — написал он и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что войска России пытаются нанести удар по критической инфраструктуре Киева.

