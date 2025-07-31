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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Россияне атаковали мечеть в Киеве: все усыпано шрапнелью (фото)

В результате атаки РФ по Киеву повреждена главная мечеть Духовного управления мусульман Украины «Умма».

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В Киеве повреждена мечеть ДУМУ "Умма"

В Киеве повреждена мечеть ДУМУ «Умма» / © из соцсетей

Россияне атаковали главную мечеть Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ) «Умма» и здание Исламского культурного центра в Киеве, предварительно, кассетным боеприпасом: все усыпано шрапнелью.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил Саид Исмагилов, бывший муфтий мусульман Украины.

Пострадавших в мечети, к счастью, нет, отмечает он. Персонал мечети четко соблюдал сигнал воздушной тревоги и вовремя ушел в укрытие.

«На разных этажах разрушения разного характера, на верхних этажах больше, там отваливались фрагменты, элементы стены. На первом этаже, где расположен основной молитвенный зал выломанные окна вместе с рамами», — сообщил Исмагилов.

В Киеве повреждена мечеть ДУМУ «Умма» / © из соцсетей

В Киеве повреждена мечеть ДУМУ «Умма» / © из соцсетей

В Киеве повреждена мечеть ДУМУ «Умма» / © из соцсетей

В Киеве повреждена мечеть ДУМУ «Умма» / © из соцсетей

В Киеве повреждена мечеть ДУМУ «Умма» / © из соцсетей

В Киеве повреждена мечеть ДУМУ «Умма» / © из соцсетей

Напомним, количество пострадавших в Киеве из-за атаки в ночь на 31 июля возросло до 82. Среди них — пятимесячная девочка.

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