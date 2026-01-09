Россияне атаковали котельные: тысячи жителей Киева без света и воды

Атака на Киев 9 января. / © Associated Press

Ночью 9 января россияне целенаправленно атаковали районные котельные в Киеве. В отдельных районах столицы произошли отключения света и перебои с водоснабжением и из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации.

Об этом заявила глава Кабмина Юлия Свириденко.

«На этот раз враг целенаправленно атаковал районные котельные — это энергетический террор и попытка превратить зиму в оружие», — подчеркнула премьер-министр.

В то же время глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подчеркнул, что в столице действуют стабилизационные и аварийные отключения электроэнергии.

«Есть снижение давления воды на правом берегу, отдельные отключения в Печерском районе. Возникли проблемы с водой и теплом на левом берегу. Специалисты делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию», — добавил он.

В Минэнерго уточнили, что из-за повреждений сетей на Левом берегу Киева и в части Киевской области введены аварийные отключения. На Правом берегу — графики почасовых отключений. По данным ведомства, в Киеве и области обесточено более 500 тысяч потребителей.

«В результате обстрелов получили существенные повреждения объекты системы передачи электроэнергии — подстанции и воздушные линии, а также объекты генерации», — заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Атака на Киев

Около 23:00 в Киеве объявили воздушную тревогу, которая закончилась через 15 мин. Впрочем, снос сирены раздался в 23:26. Эта тревога продолжалась до 04:36. Россияне атаковали столицу сначала беспилотниками, а затем — ракетами.

В частности, ночью россияне избивали по высоткам. В частности, БПЛА попали в 12- и 24-этажные здания в Днепровском и Печерском районах. Кроме того, в Дарницком районе дрон упал у дома. В ходе ликвидации последствий беспилотник напал на спасателей.

В Киеве погибли четыре человека, а 25 — получили ранения. Жертвами стали три жителя жилого комплекса в Днепровском районе, а также — 58-летний работник экстренной медицинской помощи, который приехал оказывать помощь людям в Дарницком районе.