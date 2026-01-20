Россияне атаковали Киевщину: есть жертва

Атака / © tsn.ua

В Киевской области из-за атаки РФ есть жертва. Так, в Бучанском районе смертельное ранение получил 50-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Как стало известно, медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось.

«Человек погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это непоправимая потеря для семьи и еще одно болезненное доказательство жестокости врага», — проинформировал он.

Кроме того, в результате атаки есть последствия на двух АЗС – поврежденные помещения.

«Страна-террорист еще раз подтверждает: ее целью являются мирные люди и гражданская инфраструктура. Враг сознательно терроризирует украинские города и села», – отметил Калашник.

Он также призвал жителей области не игнорировать сигналы опасности, находиться в безопасных местах и беречь себя и своих близких. Угроза с воздуха продолжается.

Напомним, РФ 20 января нанесла комбинированный удар по Киеву.

Ключевой удар пришелся Левый берег. После атаки в столице повреждены жилые дома, много автомобилей и травмирована женщина.