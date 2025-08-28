ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1135
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали Киевщину: есть потерпевший

В ночь на 28 августа россияне массированно атаковали Киевщину дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.

Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

Массированная атака врага в Киевскую область дронами, крылатыми ракетами, баллистикой произошла 28 августа 2025 года. Под ударом обычны мирные населенные пункты области.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

К сожалению, в результате атаки пострадал человек.

В Фастовском районе мужчина 33 лет предварительно получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Последствия атаки уже фиксируются в двух районах региона.

В Броварском районе поврежден частный дом и квартира.

Также частный дом поврежден в Фастовском районе.

Вражеская атака продолжается. Более подробная информация впоследствии.

Прошу всех оставаться в безопасных местах.

Напомним, что ранее Россия атаковала Киев баллистикой: каковы последствия .

