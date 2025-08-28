- Дата публикации
Россияне атаковали Киевщину: есть потерпевший
В ночь на 28 августа россияне массированно атаковали Киевщину дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.
Массированная атака врага в Киевскую область дронами, крылатыми ракетами, баллистикой произошла 28 августа 2025 года. Под ударом обычны мирные населенные пункты области.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
К сожалению, в результате атаки пострадал человек.
В Фастовском районе мужчина 33 лет предварительно получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Последствия атаки уже фиксируются в двух районах региона.
В Броварском районе поврежден частный дом и квартира.
Также частный дом поврежден в Фастовском районе.
Вражеская атака продолжается. Более подробная информация впоследствии.
Прошу всех оставаться в безопасных местах.
