Россияне атаковали Киев: где были "прилеты" и какие последствия

Атака беспилотниками / © ТСН.ua

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Российские войска атаковали Киев беспилотниками в ночь на 16 июня. Один из дронов упал посреди частного сектора, повреждены торговые павильоны, зафиксированы падения обломков.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко

Во время атаки на Киев вражеский беспилотник упал посреди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. На месте падения образовалась воронка. Обошлось без значительных повреждений и погибших.

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Повреждены торговые павильоны в Дарницком районе.

Зафиксированы обломки сбитых дронов в нескольких локациях, в частности в Днепровском районе. На месте уже отработали службы.

Известно об одном пострадавшем парне 2004 года рождения. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц Киева.

«россияне врут во всем. Когда они заявляют о поражении военных целей — они целятся в наши дома и в наших людей. Это сознательная тактика террора», — акцентировал Ткаченко.

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Напомним, в ночь на 16 июня Россия атаковала Украину дронами. Вражеские цели кружили в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Из-за атаки на мирные населенные пункты Киевщины в Обуховском районе был ранен мужчина, поврежден частный дом и хозяйственные постройки.