Россияне атаковали Киев: есть погибший, раненые и попадания в медицинский центр

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В Киеве в результате российской атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. В Деснянском районе зафиксировано попадание предварительно в здание медицинского центра, а в Днепровском — в нежилое сооружение.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, в результате вражеского удара один человек погиб. Еще двое пострадали, один из них медики госпитализировали.

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В Деснянском районе, по предварительной информации, российские войска попали в здание медицинского центра.

В Днепровском районе зафиксировано попадание в нежилое здание.

На места ударов направляются экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и других возможных последствиях атаки уточняется.

Напомним, что с системами С-400 оккупанты могут достать даже в Киев. Это впервые произошло 14 января 2023 года .

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Раньше мы писали, почему энергосистема Киева и области стала главным направлением российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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