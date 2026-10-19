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Россияне атаковали Киев: есть погибший, раненые и попадания в медицинский центр
В результате российской атаки на Киев погиб один человек, еще двое пострадали. В двух районах столицы зафиксировано попадание в здание.
В Киеве в результате российской атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. В Деснянском районе зафиксировано попадание предварительно в здание медицинского центра, а в Днепровском — в нежилое сооружение.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, в результате вражеского удара один человек погиб. Еще двое пострадали, один из них медики госпитализировали.
В Деснянском районе, по предварительной информации, российские войска попали в здание медицинского центра.
В Днепровском районе зафиксировано попадание в нежилое здание.
На места ударов направляются экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и других возможных последствиях атаки уточняется.
Напомним, что с системами С-400 оккупанты могут достать даже в Киев. Это впервые произошло 14 января 2023 года .
Раньше мы писали, почему энергосистема Киева и области стала главным направлением российских атак на энергетическую инфраструктуру.