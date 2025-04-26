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- Киев
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Россияне атаковали Белую Церковь: момент "прилета" дрона по жилому дому
Один человек получил травмы.
Утром 26 апреля русская армия атаковала беспилотниками Белую Церковь Киевской области. Местные ресурсы информируют о прилете в жилой дом.
Об атаке на город сообщили в пресс-службе Белоцерковского городского совета.
"На месте падения работают все соответствующие службы. Комиссия обследует дома и фиксирует последствия российской агрессии", - проинформировали местные власти.
В свою очередь, в Киевской областной военной администрации уточнили, что в результате атаки в Белоцерковском районе пострадал мужчина 1965 года рождения. У него незначительные ранения ноги.
Тем временем Телеграмм-каналы информируют, что произошел прилет БпЛА в жилой дом. Опубликовано видео атаки.
Как сообщалось, утром во время воздушной тревоги в Киевской области произошли взрывы.