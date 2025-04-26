ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
813
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали Белую Церковь: момент "прилета" дрона по жилому дому

Один человек получил травмы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Белую Церковь.

Атака на Белую Церковь. / © Киевская областная госадминистрация

Утром 26 апреля русская армия атаковала беспилотниками Белую Церковь Киевской области. Местные ресурсы информируют о прилете в жилой дом.

Об атаке на город сообщили в пресс-службе Белоцерковского городского совета.

"На месте падения работают все соответствующие службы. Комиссия обследует дома и фиксирует последствия российской агрессии", - проинформировали местные власти.

В свою очередь, в Киевской областной военной администрации уточнили, что в результате атаки в Белоцерковском районе пострадал мужчина 1965 года рождения. У него незначительные ранения ноги.

Тем временем Телеграмм-каналы информируют, что произошел прилет БпЛА в жилой дом. Опубликовано видео атаки.

Как сообщалось, утром во время воздушной тревоги в Киевской области произошли взрывы.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie