Россияне атаковали Белую Церковь: момент "прилета" дрона по жилому дому

Атака на Белую Церковь. / © Киевская областная госадминистрация

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Утром 26 апреля русская армия атаковала беспилотниками Белую Церковь Киевской области. Местные ресурсы информируют о прилете в жилой дом.

Об атаке на город сообщили в пресс-службе Белоцерковского городского совета.

"На месте падения работают все соответствующие службы. Комиссия обследует дома и фиксирует последствия российской агрессии", - проинформировали местные власти.

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В свою очередь, в Киевской областной военной администрации уточнили, что в результате атаки в Белоцерковском районе пострадал мужчина 1965 года рождения. У него незначительные ранения ноги.

Тем временем Телеграмм-каналы информируют, что произошел прилет БпЛА в жилой дом. Опубликовано видео атаки.

Дата публикации 10:35, 26.04.25 Количество просмотров 33 Момент "прилета" дрона по дому в Белой Церкви

Как сообщалось, утром во время воздушной тревоги в Киевской области произошли взрывы.