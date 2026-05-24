Россия в результате массированной атаки уничтожила национальный музей: подробности

Обстрел Киева / © ТСН.ua

Реклама

Национальный музей «Чернобыль» уничтожен в результате вражеского удара по Киеву в ночь на 24 мая.

Об этом сообщил глава Ассоциации чернобильских операторов Ярослав Емельяненко.

По словам Емельяненко, ощущения от разрушения такие же, как когда россияне уничтожили мощности в Чернобыльской зоне в 2022 году.

Реклама

Обстрел Киева / © Фото из открытых источников

«Трудно, но главное, что все живы», — отметил он.

Обстрел Киева / © Фото из открытых источников

В соседних домах вылетели окна. В одной квартире задержали мародера, которого передали полиции.

«Злость только растет. Пока живы, будем мстить», — подчеркнул Емельяненко.

© Фото из открытых источников

Пока информация о масштабах разрушений и обстоятельствах удара уточняется.

Реклама

Атака России по Киеву — последние новости

В ночь на 24 мая россияне массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Один человек погиб, еще 21 — получил ранения. Более 40 локаций по всему городу получили повреждения.

Станцию метро «Лукьяновская» временно закрыли для пассажиров из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной, сообщили в КГГА.

Новости партнеров