Россия в результате массированной атаки уничтожила национальный музей: подробности
При атаке также повреждены окна в соседних домах.
Национальный музей «Чернобыль» уничтожен в результате вражеского удара по Киеву в ночь на 24 мая.
Об этом сообщил глава Ассоциации чернобильских операторов Ярослав Емельяненко.
По словам Емельяненко, ощущения от разрушения такие же, как когда россияне уничтожили мощности в Чернобыльской зоне в 2022 году.
«Трудно, но главное, что все живы», — отметил он.
В соседних домах вылетели окна. В одной квартире задержали мародера, которого передали полиции.
«Злость только растет. Пока живы, будем мстить», — подчеркнул Емельяненко.
Пока информация о масштабах разрушений и обстоятельствах удара уточняется.
В ночь на 24 мая россияне массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Один человек погиб, еще 21 — получил ранения. Более 40 локаций по всему городу получили повреждения.
Станцию метро «Лукьяновская» временно закрыли для пассажиров из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной, сообщили в КГГА.