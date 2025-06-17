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- Киев
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Россия ударила по "Укрзализныце": что известно о последствиях
Несмотря на разрушение, движение поездов не останавливается — железная дорога работает.
Во время массированной ночной атаки 17 июня повреждения получила железнодорожная инфраструктура в Киеве и Киевской области.
Об этом сообщили в «Укрзализныце».
В результате обстрела зафиксировано попадание по объектам, связанным с транспортной логистикой, в том числе инфраструктурой, задействованной в перевозке украинского зерна.
«Киев, сегодняшнее утро. Украинская железная дорога, украинское зерно. Враг продолжает уничтожать все украинское», — отметили в «Укрзализныце».
Однако железнодорожное сообщение по Киеву и области работает в штатном режиме, пассажирские поезда курсируют по расписанию.
Напомним, в ночь на 17 июня Киев подвергся одной из самых мощных атак со стороны России: враг выпустил по столице 175 дронов-камикадзе, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.
Наибольшие разрушения получили жилые дома в Соломенском и Дарницком районах, где были уничтожены десятки квартир, авто и часть инфраструктуры.
На местах трагедии работают спасатели, коммунальные службы и руководство районов, помогая людям разбирать завалы и восстанавливать элементарные условия жизни.
Характер разрушений свидетельствует о прицельном обстреле именно жилой застройки: ракеты попадали в верхние этажи домов и пробивали в подвалы.