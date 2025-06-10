Россия ударила по Софийскому собору и Одесской киностудии (фото)

Повреждения Софиевского собора. Фото: Николай Точицкий

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В ночь на 10 июня российские войска нанесли очередной удар по культурному наследию Украины. Взрывная волна повредила Софийский собор в Киеве — святыню, возведенную еще в XI веке.

Об этом сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

«Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве — святыня, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности. Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Этот храм XI века — это душа всей Украины», — говорится в сообщении.

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Также пострадала Одесская киностудия — в результате обстрела повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт. Полностью уничтожены декорации к фильму «Довженко» — масштабному проекту о легендарном украинском режиссере.

«Агрессор продолжает убивать Одессу, людей и культурное наследие. Ночью пострадала Одесская киностудия — место, где творилось украинское кино. Повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт. Полностью уничтожены декорации к фильму „Довженко“ — национального проекта о самом известном украинском режиссере. россия воюет не только с нашими городами — она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего», — отметил министр.

Повреждения Софиевского собора. Фото: Николай Точицкий

Повреждения Софиевского собора. Фото: Николай Точицкий

Последствия российского обстрела. Фото: Николай Точицкий

Напомним, начальник управления коммуникаций Воздушных Сил полковник Юрий Игнат рассказал, куда этой ночью целились россияне.