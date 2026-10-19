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Россия ударила по предприятию на Киевщине: вспыхнул масштабный пожар, есть погибший
Россия атаковала предприятие в Обуховском районе. Есть погибший и шесть раненых.
В Киевской области в результате атаки России вечером 19 октября было повреждено предприятие в Обуховском районе. Есть погибший и пострадавший.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
Атака РФ в Киевской области 19 октября — что известно
По его словам, попадание дронов вызвало пожар на территории предприятия. Сначала информации о пострадавших не поступало, однако впоследствии стало известно о гибели мужчины.
По информации Тимура Ткаченко, всех шести раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
«На месте идет ликвидация пожара. Соответствующие службы работают над устранением последствий атаки», — отметил Ткаченко.
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Напомним, ночь на 19 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву, повредив гражданскую инфраструктуру в трех районах столицы.
Также в Киеве в результате российской атаки в ночь на 19 октября серьезные разрушения потерпел ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявке, ранее известный как «Космополит».