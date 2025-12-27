ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1680
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила по общежитию НАУ в Киеве — что известно

Повреждены лифтовая шахта и окна. К счастью, информации о пострадавших нет.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Россияне ударили по общежитию НАУ

Россияне ударили по общежитию НАУ

Во время ночной атаки на Киев 27 декабря Россия нанесла удар по общежитию Национального авиационного университета на уровне 9-го этажа в Соломенском районе.

Об этом сообщил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

Ректор НАУ Ксения Семенова в комментарии РБК-Украина подтвердила факт поражения здания. По ее словам, удар пришелся на шахту лифта. Пострадавших нет, однако в общежитии выбило окна.

Стоит отметить, что в Дарницком районе удар пришелся на 24-этажный жилой дом, а также вызвал пожары в частном секторе по другому адресу. В Днепровском районе повреждена 18-этажка — возгорание возникло на уровне четвертого этажа.

В нескольких других точках города горят автомобили, частично разрушен гаражный кооператив, выбиты стекла в зданиях. По состоянию на утро известно о по меньшей мере десяти пострадавших, среди них 2 детей.

Ранее мы сообщали, что после удара часть столицы осталась без тепла.

Дата публикации
Количество просмотров
1680
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie