Россияне ударили по общежитию НАУ

Во время ночной атаки на Киев 27 декабря Россия нанесла удар по общежитию Национального авиационного университета на уровне 9-го этажа в Соломенском районе.

Об этом сообщил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

Ректор НАУ Ксения Семенова в комментарии РБК-Украина подтвердила факт поражения здания. По ее словам, удар пришелся на шахту лифта. Пострадавших нет, однако в общежитии выбило окна.

Стоит отметить, что в Дарницком районе удар пришелся на 24-этажный жилой дом, а также вызвал пожары в частном секторе по другому адресу. В Днепровском районе повреждена 18-этажка — возгорание возникло на уровне четвертого этажа.

В нескольких других точках города горят автомобили, частично разрушен гаражный кооператив, выбиты стекла в зданиях. По состоянию на утро известно о по меньшей мере десяти пострадавших, среди них 2 детей.

Ранее мы сообщали, что после удара часть столицы осталась без тепла.