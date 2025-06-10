Россия ударила по Киеву баллистикой: в городе раздались мощные взрывы

Взрывы раздались в Киеве / © Associated Press

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В Киеве в ночь на 10 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают воздушные силы.

В сообщении указывалось на выходы баллистики в направлении Киева с северо-востока.

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Позже сообщалось о мощных взрывах в столице.

Перед взрывами в столице и регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников и баллистического вооружения.

Мониторинговые каналы сообщили об угрозе не менее трех беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 10 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

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Мы ранее информировали, что в ночь на 10 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.