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- Киев
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Россия ударила по Киеву баллистикой: в городе раздались мощные взрывы
Враг обстрелял столицу баллистическими ракетами.
В Киеве в ночь на 10 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают воздушные силы.
В сообщении указывалось на выходы баллистики в направлении Киева с северо-востока.
Позже сообщалось о мощных взрывах в столице.
Перед взрывами в столице и регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников и баллистического вооружения.
Мониторинговые каналы сообщили об угрозе не менее трех беспилотников.
Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 10 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в ночь на 10 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.