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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россия ударила по энергообъекту в Киеве: четыре района частично обесточены (обновлено)

В столице зафиксировали попадание по энергообъекту.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ

Атака РФ / © ТСН

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В Киеве вечером 20 октября Россия атаковала один из объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

«В Шевченковском районе попадание в один из энергообъектов», — сообщил Кличко.

По словам мэра столицы, на место происшествия сразу отправились все необходимые экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Удар РФ по энергообъекту: четыре района Киева без света

Как сообщили в ДТЭК, из-за атаки на энергообъекты столицы частично без света остались Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы Киева.

В НЭК «Укрэнерго» также подтвердили удар РФ по энергетическому объекту в Киеве, из-за чего часть жителей в нескольких районах осталась без света. Сразу после окончания тревоги специалисты приступили к ремонтным работам.

«Параллельно специалисты восстанавливают электроснабжение по резервным схемам. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома киевлян», — заверили в «Укрэнерго».

Электротранспорт в Киеве остановился

В «Киевпастрансе» отметили, что из-за отсутствия напряжения в энергосети временно остановилось движение электротранспорта.

Проблемы с движением зафиксированы на бульваре Тараса Шевченко, улицах Дегтяревской, Данила Щербаковского и Якуба Коласа, возле станций метро «Лукьяновская» и «Шулявская».

«О возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно», — добавили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за отсутствия электроэнергии остановилось движение метро.

Атака РФ на Киев 20 октября — последние новости

Напомним, 20 октября в Киеве вражеский дрон попал в медучреждение в Соломенском районе, а в Голосеевском — на здание другой больницы упали обломки. Из-за атаки в столице пострадали пять человек.

Ранее сообщалось, что российская атака повредила операционный блок Института Стражеско в Киеве. Медицинское учреждение оказалось под ударом уже второй раз. В прошлом году попадание пришлось на четвертый этаж института, а во время этой атаки разрушений получил шестой этаж, где расположен операционный блок.

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