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Россия ударила дронами по Киевщине: в КОВА рассказали о последствиях (фото)
В результате атаки БпЛА в Киевской области пострадали школа, магазин и жилье.
В ночь на 5 июля российские беспилотники атаковали Киевскую область. Под ударом оказались мирные населенные пункты, в частности Бориспольский район.
Об этом сообщила пресс-служба КОВа в Telegram.
По сообщению местных властей, силы противовоздушной обороны сработали эффективно — часть вражеских целей была уничтожена. К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.
Впрочем, в результате атаки в одном из населенных пунктов Бориспольского района получили разрушения несколько объектов: повреждены здания школы, котельной, магазина, дома культуры, частного дома и автомобиля. В помещениях выбиты окна и двери, фасады посечены обломками.
По состоянию на 09:50 в Бориспольском районе повреждены семь частных домов, автомобиль и школа. Кроме того, повреждения получили здание дома культуры и три магазина. Также на Броварщине поврежден автомобиль.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 5 июля 2025 года в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу.
Кроме того, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из крупнейших комбинированных атак. 550 средств воздушного нападения по Украине. И почти все, чем сегодня атаковала Россия — на столицу. Сейчас зафиксировано более 20 локаций с повреждениями.