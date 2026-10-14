Киев. / © Associated Press

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Утром 14 октября в Киеве произошли новые взрывы из-за атаки баллистики. РФ атаковала столицу ракетами. Произошли «прилеты» в объекты энергетики.

Что известно об атаке и ее последствиях — читайте в материале ТСН.ua.

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В Киеве с 04:37 до 07:56 звучали сирены. В частности, была объявлена воздушная тревога красного уровня из-за угрозы баллистических ракет. Новые взрывы произошли около 07:00. ПС предупреждали о баллистике курсом на столицу. По данным мониторов, это были «Цирконы».

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Атака на Киев — последствия

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что целью баллистики были объекты энергосистемы в Киеве — в столице атакованы все три городских ТЭЦ.

По данным полиции, в результате утренней атаки погиб один человек в Голосеевском районе, еще один травмирован.

Удары по объектам энергетики

Мэр Виталий Кличко сообщил, что российские ракеты ударили по энергетическим объектам в столице и на Киевщине. В Киеве возникли перебои со светом.

«Масированный удар баллистики получили энергообъекты Киева и области», — подчеркнул мэр.

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В ДТЭК добавили, что атака РФ привела к аварийным отключениям в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и в части Голосеевского района столицы.

«Стабилизационные графики в этих районах временно не действуют», — говорится в сообщении.

Перебои с транспортом

«Киевпасстранс» сообщил, что в связи с атакой временно приостановлено движение электротранспорта в Дарницком и Печерском районах. В частности, организовано движение автобусов по маршрутам №8-Т и №38-ТР.

Кроме того, в разных районах столицы произошли изменения в движении троллейбусов и трамваев. Транспорт по некоторым направлениям курсирует с отклонениями от графиков.

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Кроме того, движение фуникулера, курсирующего по склону Владимирской горки — от Почтовой площади до Михайловской площади, временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения.

Напомним, с позднего вечера 13 октября до сегодняшнего утра российская армия атаковала Киев. В разных районах столицы вспыхнули пожары, есть разрушения. В частности, в Голосеевском районе было повреждено нежилое здание. Погиб один человек.

Самая сложная ситуация — в Деснянском районе, где российская ракета попала в многоэтажку, вызвав масштабный пожар. Спасателям удалось потушить огонь. При разборе последствий атаки в доме обнаружили тела двух погибших.

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