- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 4615
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия убила в Киеве двоих детей из одной семьи – Клименко
Под завалами разрушенного дома ищут людей.
Ночью российская армия ударила по густонаселенному району Киева – Святошинскому. Погибли восемь человек, из которых двое детей из одной семьи.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Во время ночной массированной вражеской атаки на столицу Россия убила в Киеве двоих детей из одной семьи. Предварительно родители уехали на дачу.
По его словам, по меньшей мере 25 домов повреждены в результате ракетного удара, под завалами разрушенного до сих пор могут находиться люди.
Напомним , Игорь Клименко уточнил количество жертв массированного удара по Киеву. 24 апреля.