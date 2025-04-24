Россия убила в Киеве двоих детей из одной семьи – Клименко

Детская игрушка. / © gettyimages.com

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Ночью российская армия ударила по густонаселенному району Киева – Святошинскому. Погибли восемь человек, из которых двое детей из одной семьи.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Во время ночной массированной вражеской атаки на столицу Россия убила в Киеве двоих детей из одной семьи. Предварительно родители уехали на дачу.

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По его словам, по меньшей мере 25 домов повреждены в результате ракетного удара, под завалами разрушенного до сих пор могут находиться люди.

Напомним , Игорь Клименко уточнил количество жертв массированного удара по Киеву. 24 апреля.

Дата публикации 09:24, 24.04.25 Количество просмотров 89 Киев после обстрела: кофейня открылась, несмотря на пятый обстрел