Россия целенаправленно нацеля ударные БпЛА на многоэтажки Киева — КМВА

Зафиксированы разрушения и по меньшей мере двое пострадавших.

Атака БпЛА на Киев

Атака БпЛА на Киев / © tsn.ua

В Киеве российские дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах столицы. Возникли пожары и разрушения.

Об этом сообщает начальник КГМА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко.

По словам начальника КМВА, поступает информация о попадании в жилые дома — девяти и шестнадцатиэтажке в Святошинском районе.

«Фиксуем попадание вражеских дронов в жилые 9-ти этажки Святошинского района. Еще на нескольких локациях. На месте пожара. Также в Дарницком районе в результате атаки поврежден 4-этажный жилой дом. Россияне целенаправленно, сознательно бьют по гражданским объектам», говорится в сообщении.

Кличко сообщил, что в четырехэтажке в Дарницком районе произошло частичное разрушение третьего этажа дома.

Пока известно о двух пострадавших в результате массированной атаки.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 7 сентября наносят массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Мы ранее информировали, что в ночь на 7 сентября в Днепре и Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

