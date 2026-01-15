Киевляне в «Пункте незламности» / © Associated Press

Россия изменила тактику, сосредоточив удары на полной изоляции Киева от энергосистемы. В городе, где температура упала до -11 °C, сотни домов остались без тепла, заставляя молодые семьи с детьми покидать свои дома. Пока продолжаются дискуссии о мирных переговорах, Кремль пытается сломать моральный дух украинцев.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Кремль на протяжении многих лет пытается «заморозить» Украину, чтобы заставить ее капитулировать. Именно этой зимой удары стали самыми мощными и разрушительными за весь период полномасштабной войны.

Однако на этой неделе массированные российские атаки дронами и ракетами привели к крупнейшему за время войны коллапсу теплоснабжения и электроэнергии в Киеве. Юрист Юлия Михайлюк и менеджер телекомпании Игорь Гончарук были вынуждены жить в квартире, где в буквальном смысле было видно собственное дыхание, тогда как температура на улице опускалась до около -11 °C. Игорь пытался спасти ситуацию самодельным обогревателем — поставил кирпич на газовую горелку, однако это почти не дало результата. В конце концов супруги приняли сложное решение. Они посадили своего годовалого сына в авто и выехали из Киева к родственникам в село.

Какая цель российских атак по электроэнергии и отоплению в Киеве?

Именно в момент, когда Киев накрыла настоящая зимняя стужа, Россия резко активизировала удары по системам отопления и электроснабжения столицы. Главная цель этих атак — подорвать моральное состояние гражданского населения и принудить украинскую власть к уступкам в рамках мирных переговоров при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа.

Для Киева это не первый опыт масштабных блэкаутов за время войны. В то же время нынешние ракетные и дроновые удары имеют значительно более глубокие последствия. Электроэнергия исчезает на несколько суток подряд, а около 500 многоквартирных домов остались без отопления вообще — городские власти называют это крупнейшим инфраструктурным сбоем за весь период полномасштабного вторжения.

Несмотря на то что основные боевые действия происходят далеко от столицы — преимущественно на востоке Украины, — Киев остается важной символической мишенью.

«Город недосягаем для наземных войск РФ, но находится в зоне поражения дронов и ракет. Цель Москвы — сделать его непригодным для жизни. И если Киев удивительно выдерживал годы войны, то наиболее уязвимым он становится именно зимой», — отмечается в статье.

Россия стремится отрезать три города от общей энергосети

Этой зимой, по словам директора Центра исследований энергетической промышленности Александра Харченко, Россия сфокусировалась на трех крупных городах — Киеве, Одессе и Днепре. Речь идет о попытке отрезать их от общей энергосети, а затем уничтожить местные электростанции. Атаки повторяются примерно раз в две недели, что делает невозможным полноценные восстановительные работы.

«Они пытаются бить по тем участкам, где как раз идет восстановление. У нас много раненых и погибших энергетиков», — сказал Харченко.

В прошлую пятницу российские удары по трансформаторным подстанциям в Киеве и вокруг него фактически отрезали столицу от внешних источников электроэнергии. Одновременно были атакованы все три киевские электростанции, работающие на газе и угле, из-за чего город потерял собственные ресурсы тепла и света.

Как живет Киев в условиях блэкаута?

По словам Харченко, во вторник город, который обычно потребляет около 2000 мегаватт электроэнергии, функционировал менее чем на десятой части этого объема. Ограниченные ресурсы направлялись на работу водоснабжения, метро и другой критической инфраструктуры. Большинство жилых домов остались без электричества.

С дальнейшим снижением температуры тысячи жителей столицы потеряли и отопление. Киевские электростанции обеспечивают не только электроэнергию, но и горячую воду для централизованного теплоснабжения. Власти попытались компенсировать дефицит, подключив газовые котельные, однако этого тепла явно не хватает.

«Мы боремся за выживание», — сказал мэр Киева Виталий Кличко во время визита в дом престарелых, который сейчас отапливается аварийным котлом. По его словам, Россия «пытается сломать настрой населения».

«Путину мы как население не нужны. Ему нужна собственность. Ему нужна Украина», — отметил Кличко.

Мэр также обратил внимание на дефицит боеприпасов для систем противовоздушной обороны, в частности американских ракет Patriot, и призвал западных партнеров нарастить помощь.

«Это вопрос жизни гражданского населения. Пожалуйста, помогите нам», — подчеркнул он.

Призыв к киевлянам о переезде в другие города

Повторные удары России серьезно затрудняют восстановление инфраструктуры: часть объектов, поврежденных в пятницу, была снова атакована уже в ночь на понедельник.

Кличко посоветовал жителям, которые имеют такую возможность, временно переехать к родственникам в другие города, однако о массовой эвакуации речь не идет.

«Много людей устало», — сказал 23-летний юрист Владимир Дородко.

По его словам, бремя войны заставляет часть украинцев говорить о завершении боевых действий даже ценой территориальных уступок.

«Матери сыновей, которые служат в армии, говорят это прямо: давайте отдадим Донбасс, чтобы люди не гибли и нас не бомбили», — рассказал Дородко.

В то же время сам он категорически не поддерживает такой сценарий, считая, что любые уступки лишь подпитают аппетиты Кремля. Украинцам, по его словам, остается только держаться.

Ситуация со светом, теплом в Киеве сейчас и действия власти

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский в вечернем обращении раскритиковал киевскую власть за недостаточную подготовку к энергетическому кризису. Кличко ответил на упреки, отметив, что количество домов без отопления уже удалось сократить с 6000 до 400, а все больницы обеспечены автономным питанием. Мэр подчеркнул, что коммунальщики работают круглосуточно на морозе, и призвал отложить политические споры ради выживания города.

В Киеве и области по поручению министра энергетики Дениса Шмыгаля создан штаб по ликвидации последствий атак на энергосистему, который будет работать в режиме 24/7. Основная цель органа — оперативная стабилизация тепло- и электроснабжения, ускорение ремонтов поврежденных объектов и привлечение международной помощи для формирования запасов оборудования.

На 15 января в Киеве около 300 многоэтажек до сих пор остаются без отопления после массированных атак на энергоузел. Кличко сообщил, что на Правом берегу ситуация стабилизировалась, однако на Левом восстановление затруднено из-за критического дефицита электричества, необходимого для работы котельных.