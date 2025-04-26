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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россия снова атаковала Киевщину: власти сообщили первые детали

В Киевской области есть сбитые вражеские цели во время удара. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупанты терроризируют Киевщину

Оккупанты терроризируют Киевщину / © Associated Press

Сегодня, 26 апреля, в Киевской области раздавались взрывы — там работали силы ПВО.

Об этом сообщили в КОВА.

«Очередная атака враждебных БпЛА в Киевскую область. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической инфраструктуры не допущены», — говорится в сообщении.

Однако в Бориспольском районе в результате вражеской атаки повреждены 5 частных домов и автомобиль.

В настоящее время оперативные службы осуществляют работы по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.

Ранее сообщалось, что в Харькове беспилотник попал рядом с домом. Среди пострадавших — 14-летний парень.

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