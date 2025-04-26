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Россия снова атаковала Киевщину: власти сообщили первые детали
В Киевской области есть сбитые вражеские цели во время удара. Обошлось без жертв и пострадавших.
Сегодня, 26 апреля, в Киевской области раздавались взрывы — там работали силы ПВО.
Об этом сообщили в КОВА.
«Очередная атака враждебных БпЛА в Киевскую область. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической инфраструктуры не допущены», — говорится в сообщении.
Однако в Бориспольском районе в результате вражеской атаки повреждены 5 частных домов и автомобиль.
В настоящее время оперативные службы осуществляют работы по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.
Ранее сообщалось, что в Харькове беспилотник попал рядом с домом. Среди пострадавших — 14-летний парень.