Россия снова атаковала Киевщину: власти сообщили первые детали

Оккупанты терроризируют Киевщину / © Associated Press

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Сегодня, 26 апреля, в Киевской области раздавались взрывы — там работали силы ПВО.

Об этом сообщили в КОВА.

«Очередная атака враждебных БпЛА в Киевскую область. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической инфраструктуры не допущены», — говорится в сообщении.

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Однако в Бориспольском районе в результате вражеской атаки повреждены 5 частных домов и автомобиль.

В настоящее время оперативные службы осуществляют работы по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.

Ранее сообщалось, что в Харькове беспилотник попал рядом с домом. Среди пострадавших — 14-летний парень.