Россия с утра атакует Киев: что известно о последствиях

Киев / © Associated Press

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Утром вторника, 13 октября, армия РФ атакует Киев беспилотниками. В частности, под прицелом оказался Дарницкий район.

Что известно об атаке — читайте в материале ТСН.ua.

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В столице в 06:58 была объявлена воздушная тревога желтого уровня. Через несколько минут раздались взрывы. По данным КМВА, произошло падение обломков сбитых воздушных целей.

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«По предварительной информации, в Дарницком районе обломки упали на территории частного жилого дома», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, поздно вечером 12 октября агрессорша Россия ударила по Киеву до тревоги. Попадание произошло в Днепровском районе столицы — был атакован объект транспортной инфраструктуры.

Воздушные силы ВСУ сообщили: предварительно, РФ ударила по Киеву шесть баллистических ракет. Их тип пока не установлен. Военные подчеркнули, что информация о пусках с территории противника не поступала. Причины устанавливаются.

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