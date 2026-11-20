Разрушенный цех Milfey

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Российская атака на Киев в ночь на 20 ноября разрушила кондитерский цех украинской компании Milfey.

Об этом представители компании рассказали в Instagram.

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Российский удар разрушил производство Milfey в Киеве

Milfey опубликовала видео с места попадания. На кадрах видна разрушенная часть здания, повреждены стены и крыша.

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«Сколько вложено туда времени, жизни, денег, нервных клеток. Внутри все сломалось. Нет слов, как оно болит», — написали представители компании.

@milfey.konduterka / © Instagram

Какую продукцию производила компания Milfey

Milfey — украинский производитель кондитерских изделий, специализировавшийся на изготовлении тортов, пирожных и других сладостей.

В частности, предприятие производило:

вафельные торты;

трубочки;

орешки со сгущенкой;

тарталетки;

безе и прочие кондитерские изделия.

Продукцию Milfey поставляли в национальные и региональные торговые сети, магазины, дистрибьюторы и заведения общепита по всей Украине.

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В настоящее время компания не сообщила об окончательной сумме убытков, наличии пострадавших среди работников и возможных сроках возобновления производства.

По данным Opendatabot, которые приводит Forbes, ООО «Милфей» зарегистрировали в июне 2022 года. В 2025 году выручка предприятия составила 4,3 млн грн — на 29% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании за этот период достигла 230,6 тыс. грн.

Массированная атака РФ на Украину 20 ноября — последние новости

В ночь на 20 ноября российская армия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, применив десятки ракет и сотни ударных беспилотников. Под обстрелами оказались Киев и Киевская область, Харьков, Львов, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Винницкая, Житомирская, Одесская и Днепропетровская области.

В столице российские ракеты вызвали пожары в Оболонском, Подольском и Голосеевском районах. Также были повреждены три моста через Днепр и объекты «Киевводоканала». Из-за ударов по энергетической инфраструктуре в части Киева возникли перебои с электро- и водоснабжением. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще 15 получили ранения.

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Во Львове российская атака унесла жизни двух человек, еще десять получили ранения. Также повреждены автомобили, общежитие, складские помещения и объекты энергетической инфраструктуры. В Харькове российский беспилотник атаковал медицинское учреждение: взрывной волной там выбило более 50 окон, есть пострадавшие.

В Днепропетровской области российские войска атаковали четыре района области. В Желтых Водах ранения получили пять человек, повреждены жилые дома, автомобили, банк и магазин. Под ударом оказались Кривой Рог, Никопольщина и Днепровский район.

По информации Воздушных сил ВСУ, для массированного удара Россия применила баллистические и крылатые ракеты, а также 404 ударных беспилотника разных типов. По состоянию на 10.30 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 462 воздушные цели.

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