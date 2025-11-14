- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия применила тактику "Звезды" для обстрела Киева: эксперт о новой угрозе
Дроны, «Калибры», «Кинжалы» и баллистика: Свитан рассказал о деталях атаки 14 ноября.
Киев пережил массированную атаку 14 ноября. По словам военного эксперта, оккупанты ударили «звездочкой» — со всех сторон одновременно. Дроны отвлекали ПВО, после чего летела баллистика, есть 6 погибших.
Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 канала.
Эксперт отметил, что основным направлением удара была столица. Вражеские цели заходили в Киев по особой тактике — «звездочке», то есть одновременно всем азимутам.
«Беспилотники залетали с разных сторон, кружили, выполняли главную задачу — отвлекали ПВО», — заметил Роман Свитан.
После этого в ход пошли ракеты нескольких типов по разным направлениям:
«Калибры» заходили над Житомиром, фактически со стороны Беларуси.
Баллистика летела из Курска и Брянска.
«Кинжалы» запускали с востока.
«Так выходит „звезда“. Россияне нашли оптимальный механизм, позволяющий выполнять поставленную задачу», — добавил лётчик-инструктор.
По словам Свитана, главная цель первой волны из дронов и ракет — заставить украинскую противовоздушную оборону работать на полную мощность.
Когда ПВО уже была перенасыщена разными целями, а локаторы были развернуты над горизонтом и стали заметны, — в это время оккупанты запустили баллистику.
«Она должна была „добить“ местоположение ЗРК, локаторов, военные или инфраструктурные объекты», — пояснил эксперт.
Последствия атаки оказались трагическими. К сожалению, уже известно о гибели 6 человек и десятках раненых. Роман Свитан убежден, что таким образом враг оказывает давление на столицу, чтобы заставить Украину к капитуляции.
Он отметил, что хоть ПВО и отработала хорошо, сбить 100% баллистических ракет невозможно и полностью закрыть всю Украину практически нереально.
По мнению эксперта, единственным действенным методом противодействия является симметричный ответ.
«Очень важны зеркальные удары, ведь только они могут заставить врага остановиться», — подытожил Свитан.
Напомним, в ночь на 14 ноября российские кафиры устроили очередной массированный комбинированный удар. В общей сложности враг запустил по Украине 19 ракет и 430 беспилотников.