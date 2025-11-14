Россия применила тактику "Звезды" для обстрела Киева: эксперт о новой угрозе

Атака на Киев 14 ноября

Киев пережил массированную атаку 14 ноября. По словам военного эксперта, оккупанты ударили «звездочкой» — со всех сторон одновременно. Дроны отвлекали ПВО, после чего летела баллистика, есть 6 погибших.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 канала.

Эксперт отметил, что основным направлением удара была столица. Вражеские цели заходили в Киев по особой тактике — «звездочке», то есть одновременно всем азимутам.

«Беспилотники залетали с разных сторон, кружили, выполняли главную задачу — отвлекали ПВО», — заметил Роман Свитан.

После этого в ход пошли ракеты нескольких типов по разным направлениям:

«Калибры» заходили над Житомиром, фактически со стороны Беларуси.

Баллистика летела из Курска и Брянска.

«Кинжалы» запускали с востока.

«Так выходит „звезда“. Россияне нашли оптимальный механизм, позволяющий выполнять поставленную задачу», — добавил лётчик-инструктор.

По словам Свитана, главная цель первой волны из дронов и ракет — заставить украинскую противовоздушную оборону работать на полную мощность.

Когда ПВО уже была перенасыщена разными целями, а локаторы были развернуты над горизонтом и стали заметны, — в это время оккупанты запустили баллистику.

«Она должна была „добить“ местоположение ЗРК, локаторов, военные или инфраструктурные объекты», — пояснил эксперт.

Последствия атаки оказались трагическими. К сожалению, уже известно о гибели 6 человек и десятках раненых. Роман Свитан убежден, что таким образом враг оказывает давление на столицу, чтобы заставить Украину к капитуляции.

Он отметил, что хоть ПВО и отработала хорошо, сбить 100% баллистических ракет невозможно и полностью закрыть всю Украину практически нереально.

По мнению эксперта, единственным действенным методом противодействия является симметричный ответ.

«Очень важны зеркальные удары, ведь только они могут заставить врага остановиться», — подытожил Свитан.

Напомним, в ночь на 14 ноября российские кафиры устроили очередной массированный комбинированный удар. В общей сложности враг запустил по Украине 19 ракет и 430 беспилотников.