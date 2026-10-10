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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ посреди дня атаковала Киев ракетами и БпЛА: произошли попадания, блекаут и останавливался транспорт — какая ситуация сейчас (обновлено)

С ночи в столице время от времени звучали сирены. В ходе дневных воздушных тревог РФ атаковала Киев.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Киев.

Киев. / © Associated Press

В субботу, 10 октября, российские реактивные дроны, а затем еще и ракеты, атаковали Киев. В городе с самого утра несколько раз объявляли тревогу. В обеденное время произошли взрывы.

Что известно о последствиях атаки — читайте в материале ТСН.ua.

С утра в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу желтого уровня. Начавшаяся днем тревога длилась почти полтора часа — 11:14 — 12:58.

В очередной раз сирены раздались в 13:56. Была объявлена тревога красного уровня из-за угрозы баллистики. Военные предупреждали о ракетах в направлении столицы. По данным мониторов, в город летели «Цирконы». Менее чем через десять минут произошли взрывы. Над Киевом поднялся дым после ударов. В 14:35 тревогу отменили.

Удары по Оболони

По данным городского головы Виталия Кличко, в Оболонском районе Киева зафиксировано попадание в здание ресторана. Там возник пожар. По другому адресу обломки ракеты рухнули во дворе жилого дома. Было повреждено одноэтажное здание.

В ГСЧС сообщили, что возникли три ячейки возгорания деревянных сооружений и травы на открытой территории. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 200 кв. м.

Спикер ГСЧС Павел Петров уточнил, что россияне ударили по лодочной станции на Оболони: повреждены лодки и сооружения.

Кроме того, были травмированы пять человек, один из них — в тяжелом состоянии.

Россияне ударили по лодочной станции на Оболони.

Россияне ударили по лодочной станции на Оболони.

Россияне ударили по лодочной станции на Оболони.

Россияне ударили по лодочной станции на Оболони.

Россияне ударили по лодочной станции на Оболони.

Россияне ударили по лодочной станции на Оболони.

Атака на Соломенку

Мэр сообщил, что в Соломенском районе Киева обломки дронов упали на два здания. Зафиксировано падение сбитых беспилотников на 25-этажный жилой дом и в восьмиэтажное офисное здание.

Блекаут в Киеве — что известно

В прессслужбе «Укрэнерго» сообщили, что в результате атаки РФ было повреждено несколько элементов электросети, которые обеспечивали питание части Киева и Киевской области.

«В результате — значительная часть потребителей в регионе обесточена», — говорится в сообщении.

Мэр Виталий Кличко заявил, что из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергообеспечением столицы. В городе также перебои с водоснабжением. Специалисты работают над возобновлением подачи воды.

Заметим, что изначально местные телеграммы-каналы сообщили, что столицу накрыл блекаут после российского удара по подстанции. В то же время в ДТЭК заявили, об аварийном отключении из-за атаки врага.

«Киев, Южная Борщаговка: аварийное отключение из-за атаки врага. Энергетики уже работают на местах, чтобы как можно быстрее вернуть электричество», — отметили в сообщении.

Впоследствии в ДТЭК добавили, что сейчас в Киеве стабилизационные графики не действуют. Столицу накрыли новые масштабные отключения из-за российских обстрелов.

Остановка транспорта

В Киевском метрополитене почти на час были остановлены поезда и эскалаторы из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров. В 13:53 стало известно, что поезда возобновили движение по всем линиям подземки, но с увеличенными интервалами.

Отмечается, что время ожидания поездов на красной и зеленой линиях ориентировочно 12-15 мин. Движение поездов на «синей» линии осуществляется по диспетчерскому регулированию — время ожидания более 15 мин.

«Увеличение интервалов между поездами связано с перебоями электроснабжения от внешних питающих центров», — отметили в сообщении.

В то же время в «Киевпасстрансе» сообщили о проблемах в движении наземного транспорта и на Левом, и на Правом берегах. Впрочем, впоследствии ситуация наладилась.

«Движение электротранспорта во всех районах возобновлено в 13:57, курсирование с отклонением графика», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за усиления российских ударов столица фактически переходит в режим выживания. В то же время он подчеркнул, что не призывает к полной эвакуации.

Впоследствии он пояснил, что городские власти готовятся к разным сценариям развития событий на фоне усиления российских обстрелов, однако пока не призывают жителей покидать Киев.

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