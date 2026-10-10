Киев. / © Associated Press

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В субботу, 10 октября, российские реактивные дроны, а затем еще и ракеты, атаковали Киев. В городе с самого утра несколько раз объявляли тревогу. В обеденное время произошли взрывы.

Что известно о последствиях атаки — читайте в материале ТСН.ua.

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С утра в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу желтого уровня. Начавшаяся днем тревога длилась почти полтора часа — 11:14 — 12:58.

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В очередной раз сирены раздались в 13:56. Была объявлена тревога красного уровня из-за угрозы баллистики. Военные предупреждали о ракетах в направлении столицы. По данным мониторов, в город летели «Цирконы». Менее чем через десять минут произошли взрывы. Над Киевом поднялся дым после ударов. В 14:35 тревогу отменили.

Удары по Оболони

По данным городского головы Виталия Кличко, в Оболонском районе Киева зафиксировано попадание в здание ресторана. Там возник пожар. По другому адресу обломки ракеты рухнули во дворе жилого дома. Было повреждено одноэтажное здание.

В ГСЧС сообщили, что возникли три ячейки возгорания деревянных сооружений и травы на открытой территории. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 200 кв. м.

Спикер ГСЧС Павел Петров уточнил, что россияне ударили по лодочной станции на Оболони: повреждены лодки и сооружения.

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Кроме того, были травмированы пять человек, один из них — в тяжелом состоянии.

Россияне ударили по лодочной станции на Оболони.

Россияне ударили по лодочной станции на Оболони.

Россияне ударили по лодочной станции на Оболони.

Атака на Соломенку

Мэр сообщил, что в Соломенском районе Киева обломки дронов упали на два здания. Зафиксировано падение сбитых беспилотников на 25-этажный жилой дом и в восьмиэтажное офисное здание.

Дата публикации 13:19, 10.10.26 Количество просмотров 46 В Киеве обломки дрона упали на офис - первые кадры

Блекаут в Киеве — что известно

В прессслужбе «Укрэнерго» сообщили, что в результате атаки РФ было повреждено несколько элементов электросети, которые обеспечивали питание части Киева и Киевской области.

«В результате — значительная часть потребителей в регионе обесточена», — говорится в сообщении.

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Мэр Виталий Кличко заявил, что из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергообеспечением столицы. В городе также перебои с водоснабжением. Специалисты работают над возобновлением подачи воды.

Заметим, что изначально местные телеграммы-каналы сообщили, что столицу накрыл блекаут после российского удара по подстанции. В то же время в ДТЭК заявили, об аварийном отключении из-за атаки врага.

«Киев, Южная Борщаговка: аварийное отключение из-за атаки врага. Энергетики уже работают на местах, чтобы как можно быстрее вернуть электричество», — отметили в сообщении.

Впоследствии в ДТЭК добавили, что сейчас в Киеве стабилизационные графики не действуют. Столицу накрыли новые масштабные отключения из-за российских обстрелов.

Остановка транспорта

В Киевском метрополитене почти на час были остановлены поезда и эскалаторы из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров. В 13:53 стало известно, что поезда возобновили движение по всем линиям подземки, но с увеличенными интервалами.

Отмечается, что время ожидания поездов на красной и зеленой линиях ориентировочно 12-15 мин. Движение поездов на «синей» линии осуществляется по диспетчерскому регулированию — время ожидания более 15 мин.

«Увеличение интервалов между поездами связано с перебоями электроснабжения от внешних питающих центров», — отметили в сообщении.

В то же время в «Киевпасстрансе» сообщили о проблемах в движении наземного транспорта и на Левом, и на Правом берегах. Впрочем, впоследствии ситуация наладилась.

«Движение электротранспорта во всех районах возобновлено в 13:57, курсирование с отклонением графика», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за усиления российских ударов столица фактически переходит в режим выживания. В то же время он подчеркнул, что не призывает к полной эвакуации.

Впоследствии он пояснил, что городские власти готовятся к разным сценариям развития событий на фоне усиления российских обстрелов, однако пока не призывают жителей покидать Киев.

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