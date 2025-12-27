- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2135
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия осуществила массированную ракетную атаку на Киев
В столице Украины в ночь на 27 декабря во время объявленной ракетной опасности прогремели взрывы — город находился под угрозой баллистического и крылатого удара со стороны РФ.
В Киеве в ночь спустя 27 декабря прогремели взрывы во время ракетной опасности.
Об этом говорится в сообщении главы города Виталия Кличко.
В сообщении указывается, что в столице сработали силы противовоздушной обороны.
В свою очередь, Воздушные силы ранее сообщали об угрозе баллистического вооружения для столицы и ряда регионов.
Кроме того, в воздушном пространстве Украины были зафиксированы крылатые ракеты «Калибр», запущенные из акватории Черного моря.
Также враг применил для обстрела столицы аэробалистические ракеты «Кинжал».
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 27 декабря совершают атаку на Украину ракетами типа «Калибр».
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.