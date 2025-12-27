ТСН в социальных сетях

Россия осуществила массированную ракетную атаку на Киев

В столице Украины в ночь на 27 декабря во время объявленной ракетной опасности прогремели взрывы — город находился под угрозой баллистического и крылатого удара со стороны РФ.

Игорь Бережанский
Ракетный удар

В Киеве в ночь спустя 27 декабря прогремели взрывы во время ракетной опасности.

Об этом говорится в сообщении главы города Виталия Кличко.

В сообщении указывается, что в столице сработали силы противовоздушной обороны.

В свою очередь, Воздушные силы ранее сообщали об угрозе баллистического вооружения для столицы и ряда регионов.

Кроме того, в воздушном пространстве Украины были зафиксированы крылатые ракеты «Калибр», запущенные из акватории Черного моря.

Также враг применил для обстрела столицы аэробалистические ракеты «Кинжал».

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 27 декабря совершают атаку на Украину ракетами типа «Калибр».

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

