Россия ночью атаковала Киевщину: повреждены дома, часть области без света
Российские войска ночью 12 января обстреляли баллистикой и дронами Киевщину. Повреждены объекты энергетики.
В ночь на сегодня Россия совершила очередную атаку на Киевскую область. Под ударами оказались мирные общины, жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
Об этом информирует КОВА .
По предварительным данным, в трех районах области зафиксировано повреждение жилищной и хозяйственной застройки.
"К счастью, по предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших", - утверждают власти.
Последствия атаки
Вышгородский район: в результате вражеского удара возник пожар частного жилого дома.
Броварской район: повреждены три частных дома (выбиты окна, повреждены фасады), автомобиль и временное сооружение.
Фастовский район: загорелось хозяйственное здание.
На местах работают спасатели, энергетики, коммунальные и аварийные службы. Они ликвидируют последствия атаки, фиксируют повреждения и помогают жителям.
Критически важные объекты Киевщины переведены на альтернативные источники питания и продолжают работу.
В то же время из-за последствий атаки в части Бучанского района введены экстренные отключения электроэнергии. Аварийные отключения продолжают действовать в Броварском и Бориспольском районах. В других районах области используют стабилизационные графики.
В области работают пункты Несокрушимости, где люди могут согреться, подзарядить телефоны и получить необходимую помощь.
Жителей, у которых есть электроснабжение, призывают пользоваться им бережно, чтобы ускорить стабилизацию энергосистемы и восстановление света.
Напомним, после атаки РФ Ирпень Киевской области полностью обесточен.
Так, с ночи 12 января Ирпень находится без света из-за массированной ракетно-дроновой атаки РФ.
«Обращаюсь ко всем руководителям критички: работаем в усиленном режиме! ГСЧС, водоканал, медицина и другие службы», — подчеркнул городской голова Маркушин.